Трамп удалил картинку, на которой представил себя в образе целителя

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник удалил со своей страницы в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он представлен в образе "целителя", выяснило РИА Новости.

Пост с картинкой был опубликован в понедельник примерно в 4.50 мск. При этом, как убедилось агентство, по состоянию на 18.50 мск, публикация была удалена.

На сгенерированной искусственным интеллектом картинке Трамп был изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Вокруг - люди, включая женщину в молитвенной позе, военного и медработника.

На фоне - американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы.