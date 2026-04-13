МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми огромные траты на нужды Североатлантического альянса под предлогом защиты от Москвы.
"Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России. Если задуматься об этом, мы защищаемся от России. Я давно думаю, что это немного смехотворно, но мы потратили триллионы долларов на это. Я думаю, этот вопрос будет серьезным образом рассмотрен", — рассказал он журналистам на авиабазе "Эндрюс".
Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО
9 апреля, 02:46
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. Западные политики запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Также глава Белого дома предупреждал, что готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтону предстоит переосмыслить значение военного блока для себя после завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Новое преступление мормонов: Трампу хитро мешают выйти из НАТО
12 апреля, 08:00