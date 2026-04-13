НЬЮ-ЙОРК, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на папу римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики.
Папа римский выступал с критикой действий США в Иране. В частности, называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля папа римский после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
"Я не хочу Папу, который считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает, что это ужасно, что Америка атаковала Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и убийц, в нашу страну. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп также заявил, что "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.
Президент США также призвал папу римского перестать угождать "левакам-радикалам" и "сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".