Синнер вернулся на первое место в рейтинге ATP

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро. Синнер вернулся на первое место рейтинга впервые с ноября 2025 года, Алькарас опустился на вторую строчку.
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятое место в рейтинге. Карен Хачанов остался на 14-й строчке, его соотечественник Андрей Рублев - на 15-й позиции. Все три российских теннисиста не участвовали в турнирах на прошедшей неделе.
Рейтинг ATP, версия от 13 апреля:
1 (2). Янник Синнер (Италия) - 13350 баллов;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13240;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5555;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4710;
5 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4100;
6 (8). Бен Шелтон (США) - 3900;
7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 3895;
8 (9). Тейлор Фриц (США) - 3870;
9 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 3625;
10 (10). Даниил Медведев (Россия) - 3560...
14 (14). Карен Хачанов (Россия) - 2410;
15 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2350.