ВСУ потеряли 165 боевиков в зоне действий "Центра" по окончании перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ уничтожили за сутки более 165 военнослужащих ВСУ, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное днепропетровской области и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
