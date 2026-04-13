ВСУ потеряли 165 боевиков в зоне действий "Центра" по окончании перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ уничтожили за сутки более 165 военнослужащих ВСУ, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.