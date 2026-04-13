ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения и запуска БПЛА ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ночное время нанесли поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что российские войска соблюдали режим прекращения огня с 16.00 11 апреля до конца 12 апреля. С окончанием действия перемирия Вооруженные силы РФ продолжили проведение специальной военной операции.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в ночное время нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах", - говорится в сообщении.
