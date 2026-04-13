Экс-арбитр высказался о судействе в матче "Балтики" и "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что у него есть вопросы к работе главного судьи матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и "Нижним Новгородом" Василию Казарцеву.
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 2:2. На 85-й минуте "Балтика" вышла вперед, реализовав пенальти, назначенный после вмешательства VAR.
"Есть вопросы к Казарцеву: в моменте, где надо было назначать 11-метровый, он находился в хорошей позиции, но сам не назначил. Но все это нивелируется при помощи VAR", - сказал Федотов.
Бывший арбитр отметил работу Кирилла Левникова, судившего матч "Локомотив" - "Динамо" (Махачкала) (1:1).
"На 18-й минуте Левников правильно не назначил пенальти в ворота "Динамо". Там мяч попал в руку, а рука у игрока махачкалинской команды (Ильяса) Ахмедова находится внизу в естественном положении, мяч просто нашел руку", - пояснил он.