США сообщили о новых ударах, нанесенных по судам в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявило, что в минувшие выходные нанесло два удара по судам, которые, по данным американской разведки, использовались организациями, внесенными в список террористических, и были задействованы в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана.
Как утверждает SOUTHCOM, оба судна шли по известным маршрутам наркотрафика и участвовали в наркоторговле. По данным командования, в результате первого удара были ликвидированы двое мужчин, еще один выжил. При втором ударе, как заявляют американские военные, погибли трое мужчин.
После этого Южное командование США уведомило береговую охрану, чтобы запустить поисково-спасательную операцию для обнаружения выжившего. В командовании подчеркнули, что американские военные в ходе операции не пострадали.
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
