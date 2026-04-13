США сообщили о новых ударах, нанесенных по судам в Тихом океане - РИА Новости, 13.04.2026
09:59 13.04.2026
США сообщили о двух новых ударах по судам наркокартелей в Тихом океане

© U.S. Southern Command/X — Удар США по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана
Удар США по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявило, что в минувшие выходные нанесло два удара по судам, которые, по данным американской разведки, использовались организациями, внесенными в список террористических, и были задействованы в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана.
"По указанию командующего Южным командованием США генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа миссии "Южное копье" нанесла два смертоносных кинетических удара по двум судам, эксплуатировавшимся организациями, признанными террористическими", - говорится в сообщении.
Как утверждает SOUTHCOM, оба судна шли по известным маршрутам наркотрафика и участвовали в наркоторговле. По данным командования, в результате первого удара были ликвидированы двое мужчин, еще один выжил. При втором ударе, как заявляют американские военные, погибли трое мужчин.
После этого Южное командование США уведомило береговую охрану, чтобы запустить поисково-спасательную операцию для обнаружения выжившего. В командовании подчеркнули, что американские военные в ходе операции не пострадали.
