США сообщили о новых ударах, нанесенных по судам в Тихом океане

Удар США по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана. Архивное фото

Удар США по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявило, что в минувшие выходные нанесло два удара по судам, которые, по данным американской разведки, использовались организациями, внесенными в список террористических, и были задействованы в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана.

"По указанию командующего Южным командованием США генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа миссии "Южное копье" нанесла два смертоносных кинетических удара по двум судам, эксплуатировавшимся организациями, признанными террористическими", - говорится в сообщении

Как утверждает SOUTHCOM, оба судна шли по известным маршрутам наркотрафика и участвовали в наркоторговле. По данным командования, в результате первого удара были ликвидированы двое мужчин, еще один выжил. При втором ударе, как заявляют американские военные, погибли трое мужчин.