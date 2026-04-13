Президент Индонезии оценил вклад России в геополитическое развитие

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Индонезия видит безусловный позитивный вклад России в современное геополитическое развитие, заявил президент Индонезии Прабово Субианто.
"Безусловно одна из целей моего сегодняшнего визита посоветоваться с вами по поводу нынешней геополитической ситуации. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те процессы, которые сейчас несут много неопределенности", - сказал Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным.