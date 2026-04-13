Стармер надеется с помощью России удержаться на посту премьера Британии

Мир уже постепенно привык к тому, что некогда великая Британия превратилась в своего рода банановую республику (ну или монархию), где премьеров меняют как перчатки. Шутка ли, шесть глав правительства за последние десять лет! И в этой связи можно говорить, что нынешний премьер Кир Стармер явно засиделся на своем посту, находясь на нем с июля 2024-го. Мало кто сомневается, что лидера лейбористов попросят на выход по итогам муниципальных выборов в Англии, которые состоятся уже 7 мая.

Обычно локальные выборы на британском острове не имеют ничего общего с общенациональной и тем более международной политикой. Они — о своевременном вывозе мусора, ремонте дорог, расширении местной больницы и так далее. Но в этом году (пожалуй, впервые за всю историю) муниципальная кампания имеет явную привязку к мировой повестке.

Причиной тому в первую очередь является война на Ближнем Востоке, которая окончательно вымывает электоральную почву под лейбористами. Те десятилетиями традиционно опирались на две категории населения — английских рабочих и национальные меньшинства, видевшие в консерваторах угрозу ужесточения правил для мигрантов и их родственников. Пролетариат в последние годы переключается на партию "Реформа Соединенного Королевства" Найджела Фараджа. А вот уничтожение сектора Газа, а теперь еще бомбежки Ирана и Ливана заставили многочисленный мусульманский электорат Британии искать альтернативу скомпрометировавшей себя партии Стармера.

Прошедшие в конце зимы довыборы в одном из парламентских округов Манчестера, где лейбористы потерпели сокрушительное поражение от Партии зеленых, показали представителям этнических меньшинств, что эта альтернатива появилась. Тем более что зеленые на период кампании почти полностью забыли о своей экологической повестке и говорят только о мире, об Израиле, о Газе, о "предательстве" Стармера, который позволил американцам использовать базы на территории Британии для операций в Иране.

Мусульманские избиратели Британии признаются, что в последнее время голосовали за лейбористов, видя в них единственную силу, способную противостоять "ультраправым" (как левый электорат называет сторонников Фараджа). Кампания же в Манчестере показала , что зеленые становятся в глазах этнических меньшинств достойным противовесом антимигрантским партиям.

Если эти прогнозы сбудутся, правящая партия останется без локальной базы. И Стармера наверняка попросят в отставку сразу по итогам подсчета голосов. Уже сейчас, согласно данным опроса компании JL Partners, 64 процента британских избирателей выступают за то, чтобы премьер ушел со своего поста, и лишь 18 процентов хотят, чтобы он остался. Но самое главное: за отставку Стармера выступает относительное большинство сторонников его же политсилы (46 против 37 процентов тех, кто хочет сохранить его на посту премьера).

Надо заметить, что лейбористы традиционно делают упор на кампании раздачи листовок в последние несколько недель перед выборами, опираясь на многочисленную базу местных агитаторов и профсоюзы. Видя, что традиционное запугивание нацменьшинств "приходом к власти фашистов" уже не срабатывает, стратеги партии, похоже, решили прибегнуть к традиционной теме "русской угрозы", которую обычно приберегают для парламентских выборов.

В связи с резкой критикой со стороны оппозиции и обвинениями в неспособности снарядить даже один несчастный кораблик для защиты британской же базы на Кипре Стармер решил поиграть остатками своих мускулов и заявил о готовности перехватывать торговые суда так называемого российского теневого флота. На днях же вся пресса буквально взорвалась в связи с тем, что корабль ВМС Британии робко прижался к белым скалам Дувра, наблюдая за караваном торговых судов, которые шли в сопровождении российского фрегата "Адмирал Григорович".

Правительство Стармера тут же включило режим "антикриз", рассказав невероятную небылицу о том, как британцы "прогнали" три российские подлодки, занимавшиеся глубоководными исследованиями в Северной Атлантике. История была насколько бравой, настолько же и невероятной. Даже извечный критик России Марк Галеотти, считающийся в Британии главным кремленологом, поставил ее под сомнение, написав : "Создается впечатление, что они (российские подлодки. — Прим. ред.) выполнили свою миссию, а затем вернулись домой, несмотря на то что за ними "следили, их контролировали и отслеживали" всего лишь один фрегат Королевского флота и разведывательный самолет P-8. Русские, которые когда-то считали Королевский флот эталоном, по которому следует оценивать свои силы, похоже, не слишком впечатлены предполагаемой демонстрацией силы со стороны Великобритании".

А гвоздь в крышку гроба этой байке (насколько бравой, настолько же и глупой) забила газета The Mail on Sunday. Под заголовком "Ле унижение" она сообщила о том, что некогда могущественный британский флот унизительно просит у французов помощи в остановке подсанкционных "российских" танкеров в Ла-Манше. Сами не решаются.