За Газу ответил: Стармер с позором проиграл "мусульманскому блоку"

На минувшей неделе правящая партия Британии потерпела унизительное поражение, последствия которого могут оказаться фатальными для премьер-министра Кира Стармера. Казалось бы, речь о довыборах всего лишь в одном из избирательных округов в английской провинции. Учитывая, что Лейбористская партия имеет прочное большинство в палате общин (404 из 650 депутатов), беспокоиться по поводу одного мандата не имеет смысла. И тем не менее требования немедленной отставки Стармера зазвучали сразу после объявления результатов. Некоторые газеты пишут о начале "гражданской войны среди лейбористов".

Здесь стоит вкратце пояснить, что район, в котором проходили эти выборы, — это не самые богатые кварталы Манчестера, извечной вотчины Лейбористской партии. Округ всегда считался абсолютно безопасным для нее. Последний раз, когда консерватор выигрывал там (да и то с минимальным отрывом), случился в далеком 1959 году! С тех пор отрыв лейбористов всегда был комфортным, делая выборы там безальтернативными.

Вот и на парламентских выборах два года назад Эндрю Гуинн, кандидат от партии Стармера, выиграл с отрывом от ближайшего соперника в 36%. Но в январе он ушел в отставку по состоянию здоровья, что, собственно, и вызвало досрочные выборы. Поговаривали, что отставка эта была частью игры с целью ввода в парламент мэра Манчестера Энди Бернема, популярного в партии. Но Стармер понял, что тем самым ему создают конкурента для будущей замены на посту премьер-министра, и просто зарубил это выдвижение. Сейчас премьеру это решение и вспоминают его однопартийцы: мол, согласился бы на выдвижение мэра — все сложилось бы иначе.

Округ, где проходили выборы, является очень показательным для Британии в целом. Восточная его часть населена в основном работягами английского происхождения, на которых активно была нацелена агитация партии Reform UK Найджела Фараджа, убеждающего британцев, что все их беды происходят из-за наплыва неконтролируемой миграции. А в западных кварталах округа находится особая концентрация выходцев из Пакистана и лишь треть населения родилась в Британии.

Вот на мусульманском населении и сосредоточилась агитация Партии зеленых, которая выдвинула лозунг "Наказать Стармера за Газу!". По сути, вокруг Ханны Спенсер, выдвинутой зелеными, был сколочен неформальный союз левых и пропалестинских организаций, который правая пресса окрестила "мусульманским блоком". Он представляет собой гремучую смесь, которая может стать для лейбористов в целом по стране смертельной.

Несмотря на то что Стармер лично приехал агитировать за свою невзрачную протеже (после окончания голосования никто даже не вспомнил ее имя), лейбористы заняли всего лишь третье место. Первое довольно уверенно получили зеленые, на втором обосновались реформисты. Особенно прессу позабавил тот факт, что победившая Спенсер является сантехником: теперь все только и обыгрывают, как Стармера спустили в канализацию.

Требования об отставке премьера прозвучали сразу же после объявления результатов голосования. Как выявил опрос, проведенный газетой Mail on Sunday по горячим следам, лишь 34% британцев считают, что после такого позора Стармер может оставаться на своем посту, а 44% полагают, что он должен подать в отставку.

Самое главное, что этого начали требовать профсоюзы — основные спонсоры избирательных кампаний лейбористов. Мрачные настроения в партии никто особо и не скрывает. Газета The Guardian полагает, что Стармеру дадут досидеть на своем посту до муниципальных выборов в мае, а уж после них и практически неизбежного поражения он почти наверняка должен будет уйти. "Я не думаю, что что-либо может его спасти сейчас", — цитирует лейбористская газета одного из парламентариев этой партии. Упомянутый выше опрос подтверждает, что в случае поражения в мае теперь уже абсолютное большинство британцев (51%) будут настаивать на отставке премьера.

Та же The Guardian выражает тревогу в связи с тем, что британский премьер потерял связь с реальностью и совершенно не понимает причин поражения. Опять-таки приводится мнение еще одного лейбористского депутата парламента, который признается, что на Даунинг-стрит не совсем осознают, "насколько мы непопулярны: наши собственные люди нас ненавидят".

Не понимают у лейбористов и масштабов разгрома, который светит им в случае проведения всеобщих выборов. Газета The Daily Telegraph попросила консалтинговую группу Electoral Calculus, занимающуюся математическим моделированием электоральных настроений общества, спроецировать итоги выборов в Манчестере на всю страну. Согласно этой модели, первое место в стране занимают реформисты с 254 мандатами, а на втором оказываются зеленые (249). Мейнстримные же партии будут просто аннигилированы: 33 кресла у лейбористов и лишь десять — у консерваторов. Причем Стармер и практически все его министры с треском проигрывают выборы в своих округах!

Ясно, что это очень спорная модель, больше призванная напугать консервативных читателей газеты. Но факт остается фактом: двухпартийной системы в Британии больше нет! Что наглядно подтвердили выборы в Манчестере. Известный британский колумнист и телеведущий Эндрю Нил в Daily Mail констатирует: "Переломный момент пройден. Двухпартийная система мертва, и чем все это закончится, никто не знает".