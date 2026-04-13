СМИ: cпецслужбы США "ослепнут" без закона о слежке за иностранцами - РИА Новости, 13.04.2026
16:05 13.04.2026
СМИ: cпецслужбы США "ослепнут" без закона о слежке за иностранцами

CNN: спецслужбы США опасаются, что закон о слежке за иностранцами не продлят

Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американские спецслужбы могут "ослепнуть", если конгресс не одобрит продление действия раздела 702 федерального закона о слежке, позволяющего вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники.
Последний раз ее продлевали при президенте Джо Байдене в 2024 году, срок действия раздела истекает 20 апреля.
"Мы просто ослепнем на некоторое время, и это вызывает большое беспокойство на фоне войны (с Ираном – ред.)", - приводит канал слова одного бывшего сотрудника администрации в сфере национальной безопасности.
Некоторые компании в сфере телекоммуникаций, которые как раз и занимаются сбором информации в рамках этой программы, уже предупредили администрацию США в частном порядке, что они прекратят это делать 20 апреля, как только прекратится действие закона.
На этой неделе в конгрессе пройдут слушания по этому вопросу, где ожидаются выступления советника Белого дома Стивена Миллера, занимающегося вопросами внутренней безопасности, и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Хотя палата представителей и должна по графику проголосовать по законопроекту на этой неделе, нет ясности, удастся ли руководству республиканцев обеспечить голоса", - говорится в материале.
Опасения источников вызваны тем, что среди конгрессменов как со стороны Демократической, так и Республиканской партий есть политики, которые сомневаются в целесообразности продления закона, в адрес которого не раз звучали обвинения в нарушении прав человека на частную жизнь.
"Закрытые слушания по разделу 702, состоявшиеся ранее в этом году, оставили обе партии в недоумении, потому что и ФБР, и представители сферы национальной безопасности отказались сказать, хочет ли администрация Трампа, чтобы конгресс продлил действие закона", - сообщает телеканал.
Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.
Разведывательное сообщество и другие сторонники законодательства заявляют, что оно помогает бороться с терроризмом и иностранным шпионажем. Противники говорят, что массовая электронная слежка де-факто затрагивает миллионы американцев, следить за которыми без разрешения суда запрещено законами США.
Наличие программы массового сбора метаданных и многих других секретных программ слежки раскрыл в 2013 году бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Сноуден бежал в Гонконг, оттуда попал в Россию и получил там временное убежище.
В миреСШАИранГонконгЭдвард СноуденДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Стивен МиллерФБРFISA
 
 
