США не усвоили урок, заявил глава МИД Ирана

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США не усвоили урок и продолжили придерживаться максималистской позиции и изменять правила игры, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В ходе интенсивных переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет Иран добросовестно взаимодействовал с США, стремясь положить конец войне. Но незадолго до (возможного подписания - ред.) "Исламабадского меморандума о взаимопонимании" мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.
Министр подчеркнул, что добрые намерения порождают ответные добрые намерения, а вражда порождает вражду.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.