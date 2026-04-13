Сиделка-молдаванка пыталась убить пожилую итальянку зарядкой от телефона

РИМ, 13 апр – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали 33-летнюю гражданку Молдавии за попытку убийства ее пожилой клиентки при помощи провода от телефонной зарядки, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении правоохранителей.

Как отмечается, молдаванка по выходным помогала 85-летней итальянке, проживающей в городке Бассано-дель-Граппа под Вероной . На минувших выходных, пользуясь отсутствием дома 49-летней дочери пожилой женщины, сиделка набросилась на последнюю с зарядкой от телефона.

Как отмечают карабинеры, ее преступные намерения были прерваны возвращением дочери итальянки.

"Увидев, что ее обнаружили, та отпустила и освободила пожилую женщину от импровизированной петли. Воспользовавшись суматохой, она вышла из дома и попыталась убежать, но была поймана и задержана ​​неподалеку", - сообщили карабинеры.

Прибывшие на место сотрудники оперативно установили обстоятельства произошедшего и доставили подозреваемую в участок. Пострадавшая женщина, придя в сознание, была госпитализирована с ссадинами на шее, однако после оказания медицинской помощи была выписана в тот же день с краткосрочным прогнозом восстановления.