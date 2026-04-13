Рейтинг@Mail.ru
Сиделка-молдаванка пыталась убить пожилую итальянку зарядкой от телефона - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 13.04.2026
Сиделка-молдаванка пыталась убить пожилую итальянку зарядкой от телефона

Полицейская машина на улице Милана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 13 апр – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали 33-летнюю гражданку Молдавии за попытку убийства ее пожилой клиентки при помощи провода от телефонной зарядки, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении правоохранителей.
Как отмечается, молдаванка по выходным помогала 85-летней итальянке, проживающей в городке Бассано-дель-Граппа под Вероной. На минувших выходных, пользуясь отсутствием дома 49-летней дочери пожилой женщины, сиделка набросилась на последнюю с зарядкой от телефона.
Как отмечают карабинеры, ее преступные намерения были прерваны возвращением дочери итальянки.
"Увидев, что ее обнаружили, та отпустила и освободила пожилую женщину от импровизированной петли. Воспользовавшись суматохой, она вышла из дома и попыталась убежать, но была поймана и задержана ​​неподалеку", - сообщили карабинеры.
Прибывшие на место сотрудники оперативно установили обстоятельства произошедшего и доставили подозреваемую в участок. Пострадавшая женщина, придя в сознание, была госпитализирована с ссадинами на шее, однако после оказания медицинской помощи была выписана в тот же день с краткосрочным прогнозом восстановления.
В отношении задержанной собраны веские доказательства, указывающие на ее причастность к попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
В миреМолдавияВерона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала