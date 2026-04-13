Шляпникова стала чемпионкой России по гребле на дистанции 200 метров - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
13:24 13.04.2026
Шляпникова стала чемпионкой России по гребле на дистанции 200 метров

Шляпникова стала победительницей ЧР по гребле в Краснодаре на дистанции 200 м

© Фото : Федерация гребли на байдарках и каноэ России
Екатерина Шляпникова
Екатерина Шляпникова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : Федерация гребли на байдарках и каноэ России
Екатерина Шляпникова. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Каноистка Екатерина Шляпникова стала победительницей чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре на дистанции 200 метров.
Шляпникова первенствовала с результатом 47,394 секунды. Второй стала Алина Ковалева (48.234 секунды), замкнула тройку призеров Елизавета Сомова (48,734).
На аналогичной дистанции у мужчин тройку призеров составили Сергей Свинарев (39,403), Александр Боц (39,871) и Степан Лукашевич (40,051).
Другие результаты:
Байдарка, 200 м, женщины: 1. Анастасия Долгова (41,635), 2. Наталья Подольская (42,153), 3. Ксения Луканцева (43,308);
Байдарка, 200 м, мужчины: 1. Иван Епишин (35,055), 2. Дмитрий Буянов (35,340), 3. Александр Розов (35,437);
Байдарка, 1000 м, женщины: 1. Юлия Бабашинская (4.27,338), 2. Елена Миронченко (4.30,920), 3. Елизавета Янучек (4.33,263);
Байдарка, 1000 м, мужчины: 1. Максим Спесивцев (3.56,909); 2. Иван Некрасов (3.58,434); 3. Дмитрий Авдеев (4.01,992);
Каноэ, 1000 м, мужчины: 1. Захар Петров (4.21,920); 2. Илья Первухин (4.25,090); 3. Максим Каратаев (4.28,063).
Соревнования в Краснодаре продлятся до 16 апреля.
