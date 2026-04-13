Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства
18:05 13.04.2026 (обновлено: 19:04 13.04.2026)
Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства

Экс-сенатора Савельева осудили на 10 лет за организацию подготовки к убийству

© РИА Новости / Илья Питалев | Бывший сенатор Совета Федерации России Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, в Тверском суде Москвы во время оглашения приговора, 13 апреля 2026 года
Бывший сенатор Совета Федерации России Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, в Тверском суде Москвы во время оглашения приговора, 13 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Бывший сенатор Совета Федерации России Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, в Тверском суде Москвы во время оглашения приговора, 13 апреля 2026 года
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора Дмитрия Савельева к десяти годам колонии за организацию убийства предпринимателя.
«
"Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, а также суд лишил его государственных наград", — сказал собеседник РИА Новости.
Второму фигуранту, Сергею Дюкову, назначили восемь лет колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.
Как ранее сообщали РИА Новости в суде, коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство.
По данным СК России, осужденный в августе 2023 года попросил знакомого Юрия Нефедова убрать предпринимателя Сергея Ионова, который ему не нравился. На организацию преступления он дал сто тысяч долларов.
Убийство планировали совершить, когда Ионов был под арестом. Для этого Нефедов привлек своего троюродного брата — трижды судимого Сергея Дюкова. Он через посредника связался с экс-сотрудником ФСИН. Тот сразу сообщил о происходящем правоохранителям, которые инсценировали убийство. Савельев поверил, что все случилось по‑настоящему, и отдал соучастнику вознаграждение.
Нефедова задержали при передаче бывшему сотруднику исправительного учреждения 45 тысяч долларов. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.
