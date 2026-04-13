Юношеская сборная России по футзалу разгромила команду Вьетнама - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
12:06 13.04.2026 (обновлено: 12:23 13.04.2026)
Юношеская сборная России по футзалу разгромила команду Вьетнама

Футзал. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Юношеская сборная России по футзалу из игроков до 19 лет одержала победу над командой Вьетнама во втором товарищеском матче.
Встреча во вьетнамском Хошимине завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Евгений Осинцев (15-я и 40-я минуты), также мячи забили Али Велемеев (17), Максим Мухин (24) и Руслан Зиновьев (40).
Ранее в первом матче россияне разгромили сборную Вьетнама со счетом 14:0.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также и на футзал.
