"Росатом" возьмет в арктическую экспедицию победителя олимпиады по физике

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике среди 9-х классов, которая завершилась в Новом Уренгое, впервые отправится в арктическую экспедицию "Росатома" на атомном ледоколе "50 лет Победы", сообщила госкорпорация.

Обладателем сертификата на участие в международной научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний" к Северному Полюсу стал ученик 9 класса московской школы № 2044 имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова Семен Колесников.

"Для меня эта победа – первый шаг к той цели, которую я себе поставил. Я хочу отобраться на международную олимпиаду по физике. Экспедиция стала абсолютно неожиданным сюрпризом, я очень счастлив, что у меня появилась возможность увидеть Северный Полюс", - приводятся в сообщении слова победителя.

Награду ему вручил директор учреждения "Наука и инновации" (входит в "Росатом") Александр Голубев, который в ходе открытой встречи рассказал ребятам о связи науки и бизнеса. “Росатом” – это место, где наукоемкие идеи не остаются в лабораториях, а доходят до реального производства и становятся основой для новых технологий и целых отраслей, поэтому для молодых талантов это одна из лучших точек приложения своих знаний", – отметил он.

Перед участниками олимпиады выступили и другие представители "Росатома", которые провели лекции, мастер-классы, поделились опытом своего карьерного пути, а также перспективными направлениями работы в ядерной физике. Как отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию АО "Росатом Наука" Екатерина Рахманкина, благодаря системе наставничества молодые специалисты быстро интегрируются в передовые проекты "Росатома". "Наука лежит в основе практически всех специализаций в области создания новых материалов, ядерной медицины, ядерного топлива, энергонакопителей и других – спектр очень широкий. Хочется верить, что участники олимпиады в будущем станут учеными, которые продолжат развитие в передовых для страны направлений работы", – сказала она.