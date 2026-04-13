РФС в 2025 году добился рекордной прибыли с момента введения санкций - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
13:06 13.04.2026 (обновлено: 13:26 13.04.2026)
РФС в 2025 году добился рекордной прибыли с момента введения санкций

РФС показал рекордные 1,8 млрд руб чистой прибыли с 2022 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского футбольного союза (РФС)
Стенд Российского футбольного союза (РФС) - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Стенд Российского футбольного союза (РФС) . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) в 2025 году составила 1,8 млрд рублей, следует из отчета о финансовых результатах организации, который есть в распоряжении РИА Новости.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
Как следует из отчета, чистая прибыль РФС за 2025 год составила 1,82 млрд рублей. Годовой прирост составил 13,8% (в 2024-м чистая прибыль составляла 1,6 млрд рублей). В 2023 году этот показатель равнялся 1,24 млрд рублей, а в 2022-м - 1,36 млрд рублей. В 2021 году, до введения санкций, чистая прибыль РФС составляла 3,28 млрд рублей.
Также, согласно документу, наблюдается рост выручки Российского футбольного союза - 8,18 млрд рублей в 2025 году против 7,99 и 7,15 млрд рублей в 2024 и 2023 годах соответственно.
Кроме того, фиксируется положительная динамика баланса организации. В 2022 году он был равен 8,38 млрд рублей, в 2023-м - 8,84 млрд рублей, в 2024-м - 11,6 млрд рублей, а в 2025-м - 12,4 млрд рублей.
