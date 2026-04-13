В РПЦ рассказали о праздновании Радоницы в 2026 году

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. День поминовения усопших - Радоницу - в 2026 году Русская православная церковь встречает 21 апреля, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
"В Церкви есть особый для поминовения день - Радоница - девятый день после Светлого Воскресения Христова, (встречается - ред.) 21 апреля в этом году, когда начинается регулярное заупокойное богослужение, которое не проводится в Светлую седмицу", - рассказал епископ.
Воскресение Христово - Пасху - Русская православная церковь встретила в 2026 году 12 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, которую называют Светлой.
По традиции в храмах не проводят заупокойные богослужения, кроме отпевания, до конца Светлой недели. Заупокойные богослужения начинают совершать на Радоницу, это всегда вторник второй недели после Пасхи. Но из-за того, что богослужебный суточный круг начинается накануне, фактически эти поминовения уже совершают с понедельника, то есть с 20 апреля.