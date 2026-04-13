Силы ПВО сбили 67 украинских беспилотников над российскими регионами

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ПВО за шесть часов уничтожила 67 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областей, Крыма и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"Тринадцатого апреля в период с 08.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18