Средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника за сутки

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Силы ПВО России за сутки уничтожили 33 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

По официальным данным министерства обороны России, с начала проведения спецоперации ликвидированы: 671 самолет, 284 вертолета, 133 563 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 864 танка и других боевых бронированных машин, 1699 боевых машин реактивных систем залпового огня (РЗСО), 34 408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 257 единиц специальной военной автомобильной техники.