Путин встретился с президентом Индонезии в Кремле

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с индонезийским коллегой Прабово Субианто начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны в ходе встречи на высшем уровне рассмотрят перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства. Также в повестке переговоров актуальные международные и региональные вопросы.
С российской стороны в переговорах также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
Как сообщили ранее в Джакарте, Прабово Субианто на переговорах с Путиным собирается обсудить в том числе энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с Россией и обеспечение стабильных поставок энергии, включая нефть.
Предыдущая встреча лидеров состоялась четыре месяца назад - в минувшем декабре президент Индонезии посетил Москву с рабочим визитом. Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта посчитает возможным привлечь российских специалистов.
