Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с президентом Индонезии в Кремле - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 13.04.2026 (обновлено: 14:56 13.04.2026)
Путин встретился с президентом Индонезии в Кремле

Путин встретился с президентом Индонезии Субианто в Кремле

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с индонезийским коллегой Прабово Субианто начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Индонезии находится в России с рабочим визитом.
Стороны в ходе встречи на высшем уровне рассмотрят перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства. Также в повестке переговоров актуальные международные и региональные вопросы.
С российской стороны в переговорах также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
Как сообщили ранее в Джакарте, Прабово Субианто на переговорах с Путиным собирается обсудить в том числе энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с Россией и обеспечение стабильных поставок энергии, включая нефть.
Предыдущая встреча лидеров состоялась четыре месяца назад - в минувшем декабре президент Индонезии посетил Москву с рабочим визитом. Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта посчитает возможным привлечь российских специалистов.
ПолитикаИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала