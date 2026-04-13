Путин встретился с президентом Индонезии в Кремле

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с индонезийским коллегой Прабово Субианто начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Стороны в ходе встречи на высшем уровне рассмотрят перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства. Также в повестке переговоров актуальные международные и региональные вопросы.