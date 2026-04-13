Путин поручил правительству доложить о ликвидации ЧС в Дагестане

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС до 20 апреля доложить о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане и далее докладывать о ситуации раз в месяц.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России докладывать о результатах ликвидации последствий паводков, произошедших в Республике Дагестан в марте – апреле 2026 года, и о реализации мер поддержки пострадавших граждан. Доклад – до 20 апреля 2026 года, далее – один раз в месяц", - говорится в перечне.