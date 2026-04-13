В Иране заявили, что США неспособны заблокировать Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. США неспособны заблокировать Ормузский пролив, военные подразделения противника пойдут на морское дно в случае попыток сделать это, считает член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник, 13 апреля, начало блокаду Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. Глава Белого дома пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.
"У президента США нет никаких рычагов для блокировки Ормузского пролива, даже члены НАТО не готовы были поддержать эту глупость", - сказал Боруджерди, чьи слова приводит информационный портал парламента Ирана.
По мнению депутата, заявления Трампа насчет блокировки пролива носят лишь пропагандистскую цель.
"Любое военное подразделение, которое захочет идти путем этих пустых заявлений, будет отправлено вооруженными силами Ирана на дно морское перед тем, как успеет что-либо предпринять", - добавил Боруджерди.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.