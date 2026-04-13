В Иране заявили, что США неспособны заблокировать Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. США неспособны заблокировать Ормузский пролив, военные подразделения противника пойдут на морское дно в случае попыток сделать это, считает член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.