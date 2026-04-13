Сотрудники противопожарной службы МЧС работают на месте пожара в жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Площадь пожара в здании в центре Петербурга увеличилась до 600 квадратов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Площадь пожара на чердаке здания на Невском проспекте в Петербурге составляет 600 квадратных метров, сообщает городское главное управление МЧС.

Пожар произошел по адресу: Невский проспект, дом 65. Ранее сообщалось, что происходит горение чердака на площади 100 квадратных метров.

« "По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30 на 40 метров происходит горение чердака на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России , огонь распространился по деревянной обрешётке на мансардные помещения. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная конструкция здания.

Как сообщает ведомство, в 16.01 мск пожару был присвоен номер 3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.