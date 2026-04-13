ФСБ предложила расширить погранконтроль около портов Ленинградской области

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ФСБ России предлагает расширить пограничный контроль вблизи критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области, следует из проекта ведомственного приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.

« "Внести в приложение № 1 к приказу ФСБ России от 10 июля 2007 года № 355 "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим" изменения согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в проекте документа.

Согласно проекту, раздел "Балтийское море" предлагается изложить в следующей редакции: "Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский".

Также предлагается дополнить приложение разделом "Берингово море", которое имеет следующее содержание: "Берингово море" в Анадырском лимане: северо-западнее условной линии мыс Дионисия – мыс Заселения (на период эксплуатации ледовых переправ); в заливе Корфа: гавань Скрытая, ограниченная условной линией от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал (на период эксплуатации ледовых переправ).