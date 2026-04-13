ФСБ предложила расширить погранконтроль около портов Ленинградской области

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ФСБ России предлагает расширить пограничный контроль вблизи критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области, следует из проекта ведомственного приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Внести в приложение № 1 к приказу ФСБ России от 10 июля 2007 года № 355 "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим" изменения согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в проекте документа.
Согласно проекту, раздел "Балтийское море" предлагается изложить в следующей редакции: "Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский".
Также предлагается дополнить приложение разделом "Берингово море", которое имеет следующее содержание: "Берингово море" в Анадырском лимане: северо-западнее условной линии мыс Дионисия – мыс Заселения (на период эксплуатации ледовых переправ); в заливе Корфа: гавань Скрытая, ограниченная условной линией от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал (на период эксплуатации ледовых переправ).
"Вносимые изменения позволят обеспечить контроль за маломерными судами вблизи портовой инфраструктуры, критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области; движение транспортных средств в зимне-весенний период по ежегодно оборудуемым в Анадырском лимане и заливе Корфа Берингова моря ледовым переправам", - пояснили в ФСБ России.
