Поляк чуть не выиграл велогонку, убегая от полиции

ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Житель польского Вроцлава, убегая от правоохранителей на украденном велосипеде, возглавил пелотон велогонки и чуть ее не выиграл, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.

"Во время ежегодной велогонки у подножия горы Сленжа произошел курьезный случай. Подозреваемый на велосипеде, которого преследовали полицейские, показал результат лучше большинства гонщиков", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские заметили молодого человека, который был им ранее знаком, так как уже привлекался к ответственности за кражи. На этот раз он передвигался на дорогом шоссейном велосипеде. Это вызвало подозрение стражей порядка, и они решили проверить, кто является владельцем велосипеда.

"Все стало понятно, когда мужчина начал убегать от полицейских на велосипеде. Те бросились в погоню. В это время рядом проходила велогонка. Преследуемый выехал на трассу и попытался смешаться с ее участниками", - рассказал полицейский.

По его словам, злодей продемонстрировал феноменальную спортивную подготовку.

"Молодой человек сначала ехал в пелотоне, потом опередил его и возглавил гонку. В пути он еще и пытался избавиться от улик", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что завершить гонку мужчине не дали полицейские, задержав его.

"Подозреваемый был задержан, признался в том, что он украл велосипед стоимостью несколько десятков тысяч злотых. Его уже вернули владельцу, а вору грозит до пяти лет лишения свободы", - сказал полицейский.