Экс-главу комитета по госзаказу Петербурга Толстых отпустили из СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий экс-глава комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Денис Толстых отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Санкт-Петербургский городской суд должен был приступить к рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Толстых на решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в феврале. При поступлении документов в суд выяснилось, что Толстых изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сообщила Лебедева.

Она добавила, что решение о подписке о невыезде принимается следственным органом без участия суда.

Ранее объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Октябрьский районный суд заключил Толстых под стражу сроком на 2 месяца. Как установило следствие, группа сотрудников комитета по государственному заказу Петербурга в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций - участникам госзаказа, обеспечив им победу в проводимых конкурсах и заключение государственных контрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований.