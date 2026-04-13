Экс-главу комитета по госзаказу Петербурга Толстых отпустили из СИЗО - РИА Новости, 13.04.2026
21:28 13.04.2026
Экс-главу комитета по госзаказу Петербурга Толстых отпустили из СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий экс-глава комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Денис Толстых отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Санкт-Петербургский городской суд должен был приступить к рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Толстых на решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в феврале. При поступлении документов в суд выяснилось, что Толстых изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сообщила Лебедева.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий
7 апреля, 12:03
Она добавила, что решение о подписке о невыезде принимается следственным органом без участия суда.
Ранее объединенная пресс-служба судов города сообщала, что Октябрьский районный суд заключил Толстых под стражу сроком на 2 месяца. Как установило следствие, группа сотрудников комитета по государственному заказу Петербурга в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций - участникам госзаказа, обеспечив им победу в проводимых конкурсах и заключение государственных контрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований.
Шестого февраля следствием был привлечен к уголовной ответственности занимающий должность начальника отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Егор Леонов, которому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А 17 февраля в аэропорту "Пулково" был задержан Толстых.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В КЧР арестовали экс-министра, подозреваемого в превышении полномочий
9 апреля, 15:26
 
