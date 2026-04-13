Из горящего дома в Петербурге спасли 18 человек

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Восемнадцать человек спасены из горящего дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, самостоятельно покинули здание порядка 300 человек, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.