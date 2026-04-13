В центре Петербурга загорелся чердак в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Чердак загорелся в жилом здании на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщило городское ГУМЧС.
Пожар произошел по адресу: Невский проспект, дом 65.
"В шестиэтажном жилом здании, размером 30 на 40 метров, происходит горение чердака на площади 100 квадратных метров. В 15.12 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 19 человек.
