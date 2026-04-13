Песков: Россия не хочет забегать вперед в прогнозе об отношениях с Венгрией

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва не хочет забегать вперед в прогнозах об отношениях с Будапештом после выборов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, какой будет венгерский голос. Очевидно, что и новое руководство также будет как-то защищать интересы Венгрии. Ну если они будут защищать интересы Венгрии, значит, будет какая-то логика выстраиваться. Логика учета реалий имеющихся и так далее. Посмотрим, не будем забегать вперед", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.