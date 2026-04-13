00:04 13.04.2026 (обновлено: 04:34 13.04.2026)
Объявленное Путиным пасхальное перемирие закончилось

Объявленное Путиным в связи с Пасхой перемирие закончилось

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Завершилось пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин.
Как сообщил ранее Кремль, оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
По последним данным Минобороны, с начала перемирия до 8:00 воскресенья ВСУ 1971 раз нарушили этот режим. Украинские военные трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.
Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.
Министерство подчеркнуло, что российская армия строго соблюдала режим прекращения огня.
В РПЦ поприветствовали решение Путина, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны главы государства. Он подчеркнул, что затем спецоперация продолжится, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном прекращении огня, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны ВСУ.
