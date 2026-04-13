Пентагон увеличит расходы на закупку ракет PrSM

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 13.04.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона.
Впервые ракеты PrSM были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана месяц назад. Данный тип вооружения разработан для замены устаревающих систем ATACMS и обладает повышенной дальностью и точностью.
Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Эксперт предрек отставку главы Пентагона
10 апреля, 14:15
Согласно изученным РИА Новости документам, вооруженные силы США планируют потратить 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM в 2027 финансовом году. Для сравнения, в текущем 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.
Как ранее выяснило РИА Новости, 25 марта Пентагон и Lockheed Martin подписали соглашение о четырехкратном увеличении объемов производства ракет PrSM.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
США в разы наращивают закупки ракет, задействованных против Ирана
7 апреля, 04:28
 
В миреИранСШАМинистерство обороны СШАLockheed MartinВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала