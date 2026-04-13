Пентагон увеличит расходы на закупку ракет PrSM

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона.

Согласно изученным РИА Новости документам, вооруженные силы США планируют потратить 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM в 2027 финансовом году. Для сравнения, в текущем 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.