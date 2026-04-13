Патрушев назвал соучастников ударов БПЛА по российским портам на Балтике - РИА Новости, 13.04.2026
15:05 13.04.2026
Патрушев назвал соучастников ударов БПЛА по российским портам на Балтике

Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, ведь маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
