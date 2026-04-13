Патрушев обвинил страны НАТО в участии в атаках на Россию

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Предоставление странами Прибалтики и Финляндией пространства для ударных украинских беспилотников, целью которых были российские порты на Балтике, означает прямое участие стран НАТО в атаках на территорию и инфраструктуру России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, ведь маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил, сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев.