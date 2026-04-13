Патрушев обвинил страны НАТО в участии в атаках на Россию

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Предоставление странами Прибалтики и Финляндией пространства для ударных украинских беспилотников, целью которых были российские порты на Балтике, означает прямое участие стран НАТО в атаках на территорию и инфраструктуру России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.