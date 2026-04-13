Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана вступился за папу римского, которого раскритиковал Трамп - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:34 13.04.2026 (обновлено: 16:35 13.04.2026)
Президент Ирана вступился за папу римского, которого раскритиковал Трамп

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вступился за папу римского Льва XIV после того, как понтифика раскритиковал президент США Дональд Трамп.
Папа римский выступал с критикой действий США в Иране. В частности, называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля папа римский после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
«

"Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом", - написал Пезешкиан в соцсети X.

РелигияВ миреСШАИранМасуд ПезешкианДональд ТрампПапа РимскийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала