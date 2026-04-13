Роспотребнадзор сообщил о госпитализации пациента с оспой обезьян

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пациент с оспой обезьян находится под наблюдением подмосковных врачей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в пресс-службе Домодедовской больницы сообщили РИА Новости, что ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян госпитализирован в медучреждение, сейчас в больнице проходят лечение два человека, их состояние удовлетворительное.