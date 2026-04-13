В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян
10:45 13.04.2026 (обновлено: 14:52 13.04.2026)
В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян

В Домодедовскую больницу госпитализировали ещё одного пациента с оспой обезьян

Скорая помощь. Архивное фото
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Домодедовскую больницу поступил еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
"Еще один пациент госпитализирован, 38 лет. <…> За пределы страны не выезжал. Контакт половой", — сказали там.

Сейчас в Домодедовской больнице лечатся два пациента с оспой обезьян, состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное.
Первый из них попал в больницу в конце марта. Тогда же госпитализировали и контактировавшего с ним мужчину, но у него диагноз не подтвердился.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.
Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За год зарегистрировали более 50,8 тысячи случаев заражения, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Наиболее распространенный путь передачи — тесный физический контакт с человеком. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль.
