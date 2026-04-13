Аналитик не ждет нового всплеска цен на нефть из-за блокады США Ормуза

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Рынок уже отыграл потерю объемов нефти и нефтепродуктов, которые проходили через Ормузский пролив, поэтому блокада этого маршрута американцами сама по себе не будет значительно подталкивать цены "черного золота" вверх, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

"Дальнейшие усилия по перекрытию Ормузского пролива де-факто уже мало повлияют на цены по той причине, что рынок уже отыграл последствия существенного сокращения транзита через Ормузский пролив", - сказал Родионов.

Эксперт напомнил, что до начала ближневосточного кризиса объем транзита нефти и нефтепродуктов через этот маршрут составлял около 20 миллионов баррелей в сутки. А перед полным его перекрытием со стороны США объем перевозок составлял, по разным оценкам, от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. И это была иранская нефть, которая направлялась в Китай

По его словам, если и эта нефть не будет поступать, заметного влияния именно на цены это не окажет, потому что, когда транзит уже сократился на 18-19 миллионов баррелей в сутки, его урезание еще на 1-2 миллиона баррелей в сутки мало что меняет.