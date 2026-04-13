Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 13.04.2026 (обновлено: 23:37 13.04.2026)
Аналитик не ждет нового всплеска цен на нефть из-за блокады США Ормуза

© REUTERS / Stringer
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Рынок уже отыграл потерю объемов нефти и нефтепродуктов, которые проходили через Ормузский пролив, поэтому блокада этого маршрута американцами сама по себе не будет значительно подталкивать цены "черного золота" вверх, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
"Дальнейшие усилия по перекрытию Ормузского пролива де-факто уже мало повлияют на цены по той причине, что рынок уже отыграл последствия существенного сокращения транзита через Ормузский пролив", - сказал Родионов.
Эксперт напомнил, что до начала ближневосточного кризиса объем транзита нефти и нефтепродуктов через этот маршрут составлял около 20 миллионов баррелей в сутки. А перед полным его перекрытием со стороны США объем перевозок составлял, по разным оценкам, от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. И это была иранская нефть, которая направлялась в Китай.
По его словам, если и эта нефть не будет поступать, заметного влияния именно на цены это не окажет, потому что, когда транзит уже сократился на 18-19 миллионов баррелей в сутки, его урезание еще на 1-2 миллиона баррелей в сутки мало что меняет.
"Да, мы увидели определенный всплеск цен утром в понедельник, цены перешагнули отметку 100 долларов за баррель, но при этом мы не увидим, скорее всего, цены по 140 долларов за баррель, потому что рынок уже отыграл эту историю", - добавил Родионов.
В миреОрмузский проливВашингтон (штат)СШАДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала