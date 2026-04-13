Другие страны тоже будут блокировать Ормузский пролив, заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2026
19:54 13.04.2026 (обновлено: 19:58 13.04.2026)
Другие страны тоже будут блокировать Ормузский пролив, заявил Трамп

© REUTERS / Dado RuvicКарта Ормузского пролива
Карта Ормузского пролива. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны помимо США будут принимать участие в блокаде Ормузского пролива, но отметил, что Вашингтону помощь не нужна.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
"Другие страны тоже собираются этим заниматься. Честно говоря, нам не нужна помощь других стран, но они предложили свои услуги и мы позволим им (помочь - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Он также пообещал во вторник раскрыть список стран, которые примут участие в блокаде.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Блокада Ормузского пролива, объявленная США, вступила в силу
Вчера, 17:04
 
