Другие страны тоже будут блокировать Ормузский пролив, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны помимо США будут принимать участие в блокаде Ормузского пролива, но отметил, что Вашингтону помощь не нужна.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
"Другие страны тоже собираются этим заниматься. Честно говоря, нам не нужна помощь других стран, но они предложили свои услуги и мы позволим им (помочь - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Он также пообещал во вторник раскрыть список стран, которые примут участие в блокаде.