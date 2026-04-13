Фидан допустил, что проблема с Ормузским проливом решится в ближайшее время

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает возможным решение проблемы с Ормузским проливом в ближайшее время, но вероятны нововведения в его регулировании.
"Я считаю, что проблем с открытием Ормузского пролива не будет, по крайней мере, в ближайшее время нам удастся добиться решения проблемы. Возникнет другая ситуация - с регулированием пролива. Тут возможны нововведения. С какими инициативы выступит Иран? Как это будет встречено? В этом надо добиться ясности", - заявил Фидан в интервью агентству Anadolu.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее в воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
