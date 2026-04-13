Капризов пропустит матч НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз", ему предоставлен отдых, сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети Х.
"Миннесота" в ночь на вторник на выезде сыграет против "Сент-Луиса". Также встречу в связи с предоставленным отдыхом пропустят хоккеисты "Уайлд" Куинн Хьюз, Мэтт Болди, Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фабер и Матс Цуккарелло.
Капризову 28 лет, в текущем сезоне россиянин сыграл за клуб 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 89 очков (45 голов + 44 передачи). Он является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом клуба в "регулярке". Также Капризов идет на четвертом месте по заброшенным шайбам среди всех хоккеистов лиги в текущем сезоне НХЛ.
"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 102 очка. В первом раунде плей-офф НХЛ клуб сыграет против "Даллас Старз". Первый матч серии пройдет в Далласе в ночь на 19 апреля по московскому времени.