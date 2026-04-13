Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Куик объявил о завершении карьеры в НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" американец Джонатан Куик объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В последнем для Куика матче "Рейнджерс" 13 августа на выезде сыграют с "Флоридой Пантерз".
"За последние несколько лет мне очень повезло быть частью этой организации и носить эту форму, но сегодняшний матч станет моим последним в лиге. Знаете, я с нетерпением жду этого. Мне очень повезло. Жена прилетела сюда с детьми, так что они будут здесь сегодня вечером. Мои родители тоже будут здесь. С нетерпением жду игры и постараюсь одержать здесь еще одну победу", - проводит слова голкипера журналистка Молли Уокер в соцсети X.
Куику 40 лет, он завоевал два Кубка Стэнли с "Лос-Анджелес Кингз" и еще один раз взял трофей с "Вегас Голден Найтс". В 2012 году Куик получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый лучшему игроку плей-офф. Также Куик является обладателем. Дважды американец получал приз "Уильям Дженнингс Трофи", который вручается вратарю, пропустившему наименьшее количество шайб за регулярный чемпионат. С 2023 года Куик выступает за "Рейнджерс".