Названы российские города, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость - РИА Новости, 13.04.2026
00:32 13.04.2026
Названы российские города, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость

РИА Новости: Абакан и Оренбург лидируют по доходности инвестиций в недвижимость

© Depositphotos.com / Kzenon Риелтор вручает ключи от квартиры
Риелтор вручает ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Depositphotos.com / Kzenon
Риелтор вручает ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Абакан и Оренбург возглавили рейтинг российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, замыкают список Калининград и Якутск, свидетельствует исследование РИА Новости за последние три года.

Инвестиции в недвижимость

Вложения в недвижимость давно стали одним из самых популярных способов сохранить, а иногда и приумножить накопления. В условиях любого экономического "шторма" покупка квадратных метров воспринимается населением как самый понятный способ не потерять свой капитал. Действительно ли такие инвестиции выгодны и можно ли дополнительно заработать, сдавая квартиру в аренду, выяснили эксперты РИА Новости, проведя исследование и составив рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.
Рейтинг регионов по доходности вложений в недвижимость
Рейтинг регионов по доходности вложений в недвижимость
00:00
По оценкам экспертов, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 6%. Стоит отметить, что ситуация в отдельных городах очень сильно отличается от средней картины по стране.
Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2023-2025 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики.
Доходность выше 15% в 5 городах

Согласно результатам исследования, ряд городов характеризуются довольно высокой доходностью инвестиций в типовую недвижимость в последние годы. Всего в пяти региональных столицах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 15 городах находится в диапазоне 10-15% годовых.
Лидером рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость является Абакан, где в 2023-2025 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых. Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.
Доходность инвестиций в типовую недвижимость в Оренбурге за три года составила 20,2%, что позволило городу занять второе место в рейтинге. На третьей строчке разместился Челябинск, где доходность инвестиций составила 16,4%.
Также в десятку лидеров вошли Курск (+15,4%), Магадан (+15,1%), Великий Новгород (+14,2%), Смоленск (+14,2%), Иваново (+14%), Симферополь (+13,2%) и Горно-Алтайск (+13,1%). Во всех городах первой десятки рейтинга стоимость квадратного метра выросла более чем на 50% в 2023-2025 годах. Они входят в число лидеров по этому показателю.
Доходность ниже инфляции в 8 городах

Обратная ситуация наблюдается в городах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Калининград, где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной - минус 2,9% годовых. Несколько лучше результат в Якутске - минус 2,1% годовых. Отрицательная реальная доходность недвижимости наблюдается еще в шести российских городах, к ним относятся Орел, Калуга, Южно-Сахалинск, Казань, Тверь и Ханты-Мансийск. Фактически в этих городах доходность недвижимости не соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учетом сдачи ее в аренду) не позволяла на рассматриваемом временном горизонте даже сохранять свои деньги.
Кроме вышеперечисленных, в замыкающую рейтинг десятку входят также Кемерово, где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года составила 0,1%, и Москва (+0,3%).
При этом позиции Москвы и Санкт-Петербурга в Рейтинге-2026 заметно улучшились относительно результатов прошлого года. На исследуемом временном интервале цены на "жилые" квадратные метры заметно выросли, так как в столицах наблюдалось их снижение по итогам 2022 года, то есть можно говорить о эффекте низкой базы. Тем не менее высокие абсолютные цены на недвижимость сокращают относительную доходность от аренды в этих городах. В Рейтинге по доходности вложений в недвижимость 2026 года Москва поднялась на десять позиций - на 70 место с результатом +0,3%, а Санкт-Петербург с результатом +7% занял 36 место (+43 позиции).
Доходность аренды

Эксперты отмечают, что многие города характеризовались не только заметным ростом цен на квартиры, но также и хорошей доходностью за счет арендных платежей. Как свидетельствуют результаты исследования, 28 городов имели отрицательную реальную доходность без аренды в 2023-2025 годах.
В среднем по городам - региональным центрам доходность от сдачи в аренду составила 5,5% годовых (за вычетом НДФЛ, других обязательных платежей и с поправкой на инфляцию). При этом в десяти городах доходность от сдачи в аренду была в последние годы выше 6%. В частности, согласно исследованию, в Магадане доходность от сдачи жилья составляла 7,5%, что позволяет городу охранять лидирующие позиции по данному показателю второй год. Также высокая арендная доходность наблюдалась в Биробиджане, Грозном, Магасе, Якутске, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Нальчике, Оренбурге и Твери.
