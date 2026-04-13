Названы российские города, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Абакан и Оренбург возглавили рейтинг российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, замыкают список Калининград и Якутск, свидетельствует исследование РИА Новости за последние три года.

Инвестиции в недвижимость

Вложения в недвижимость давно стали одним из самых популярных способов сохранить, а иногда и приумножить накопления. В условиях любого экономического "шторма" покупка квадратных метров воспринимается населением как самый понятный способ не потерять свой капитал. Действительно ли такие инвестиции выгодны и можно ли дополнительно заработать, сдавая квартиру в аренду, выяснили эксперты РИА Новости, проведя исследование и составив рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.

По оценкам экспертов, среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 6%. Стоит отметить, что ситуация в отдельных городах очень сильно отличается от средней картины по стране.

Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2023-2025 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики.

Доходность выше 15% в 5 городах

Согласно результатам исследования, ряд городов характеризуются довольно высокой доходностью инвестиций в типовую недвижимость в последние годы. Всего в пяти региональных столицах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 15 городах находится в диапазоне 10-15% годовых.

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость является Абакан , где в 2023-2025 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых. Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.

Доходность инвестиций в типовую недвижимость в Оренбурге за три года составила 20,2%, что позволило городу занять второе место в рейтинге. На третьей строчке разместился Челябинск , где доходность инвестиций составила 16,4%.

Доходность ниже инфляции в 8 городах

Калуга, Южно-Сахалинск, Казань, Тверь и Обратная ситуация наблюдается в городах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Калининград , где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной - минус 2,9% годовых. Несколько лучше результат в Якутске - минус 2,1% годовых. Отрицательная реальная доходность недвижимости наблюдается еще в шести российских городах, к ним относятся Орел Ханты-Мансийск . Фактически в этих городах доходность недвижимости не соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учетом сдачи ее в аренду) не позволяла на рассматриваемом временном горизонте даже сохранять свои деньги.

Кроме вышеперечисленных, в замыкающую рейтинг десятку входят также Кемерово , где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года составила 0,1%, и Москва (+0,3%).

При этом позиции Москвы и Санкт-Петербурга в Рейтинге-2026 заметно улучшились относительно результатов прошлого года. На исследуемом временном интервале цены на "жилые" квадратные метры заметно выросли, так как в столицах наблюдалось их снижение по итогам 2022 года, то есть можно говорить о эффекте низкой базы. Тем не менее высокие абсолютные цены на недвижимость сокращают относительную доходность от аренды в этих городах. В Рейтинге по доходности вложений в недвижимость 2026 года Москва поднялась на десять позиций - на 70 место с результатом +0,3%, а Санкт-Петербург с результатом +7% занял 36 место (+43 позиции).

Доходность аренды

Эксперты отмечают, что многие города характеризовались не только заметным ростом цен на квартиры, но также и хорошей доходностью за счет арендных платежей. Как свидетельствуют результаты исследования, 28 городов имели отрицательную реальную доходность без аренды в 2023-2025 годах.