Ученый рассказал об обрыве контактов с западными историками по концлагерям
02:33 13.04.2026 (обновлено: 03:44 13.04.2026)
Ученый рассказал об обрыве контактов с западными историками по концлагерям

Сотрудник РАН Аристов: контакты с западными коллегами по концлагерям прерваны

© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанкУзники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей
Узники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полноценные рабочие контакты с западными коллегами в области истории нацистских концентрационных лагерей сейчас поддерживать не удается из-за глубокой идеологической ангажированности, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этой связи Аристов рассказал, что оценивая текущее состояние международного научного диалога, приходится констатировать, что полноценные рабочие контакты с западными коллегами в области истории нацистских концентрационных лагерей на данный момент поддерживать не удается.
"Причиной этого стала глубокая идеологическая ангажированность западного академического сообщества. Те самые институты и исследователи, которые на протяжении десятилетий декларировали свою приверженность принципам научной непредвзятости и объективности, в критический момент оказались заложниками политической конъюнктуры, что сделало невозможным конструктивный профессиональный обмен", - отметил он.
