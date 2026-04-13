Узники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей. Архивное фото

Ученый рассказал об обрыве контактов с западными историками по концлагерям

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полноценные рабочие контакты с западными коллегами в области истории нацистских концентрационных лагерей сейчас поддерживать не удается из-за глубокой идеологической ангажированности, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.

Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этой связи Аристов рассказал, что оценивая текущее состояние международного научного диалога, приходится констатировать, что полноценные рабочие контакты с западными коллегами в области истории нацистских концентрационных лагерей на данный момент поддерживать не удается.