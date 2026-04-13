Ученый рассказал об обрыве контактов с западными историками по концлагерям

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полноценные рабочие контакты с западными коллегами в области истории нацистских концентрационных лагерей сейчас поддерживать не удается из-за глубокой идеологической ангажированности, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
Одиннадцатого апреля отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этой связи Аристов рассказал, что оценивая текущее состояние международного научного диалога, приходится констатировать, что полноценные рабочие контакты с западными коллегами в области истории нацистских концентрационных лагерей на данный момент поддерживать не удается.
"Причиной этого стала глубокая идеологическая ангажированность западного академического сообщества. Те самые институты и исследователи, которые на протяжении десятилетий декларировали свою приверженность принципам научной непредвзятости и объективности, в критический момент оказались заложниками политической конъюнктуры, что сделало невозможным конструктивный профессиональный обмен", - отметил он.