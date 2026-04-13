Глава НАСА посетит запуск "Союза" с Байконура в июле

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Глава Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джаред Айзекман планирует лично присутствовать во время запуска миссии "Союз МС-29" к Международной космической станции (МКС) с американским астронавтом на борту, который запланирован на июль, сообщила представитель аэрокосмического ведомства США РИА Новости.

"Айзекман планирует посетить запуск пилотируемого корабля с космодрома Байконур в Казахстане, где астронавт НАСА Анил Менон должен совершить свой первый полет к Международной космической станции. Он отправится на МКС на борту корабля Роскосмоса "Союз МС-29" вместе с космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной не ранее июля", - говорится в официальном ответе НАСА на запрос РИА Новости.