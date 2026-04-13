Рейтинг@Mail.ru
Глава НАСА посетит запуск "Союза" с Байконура в июле - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 13.04.2026
Глава НАСА посетит запуск "Союза" с Байконура в июле

РИА Новости: глава НАСА планирует посетить запуск "Союза" с Байконура в июле

© NASA / Bill IngallsГлава НАСА Джаред Айзекман
Глава НАСА Джаред Айзекман - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© NASA / Bill Ingalls
Глава НАСА Джаред Айзекман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Глава Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джаред Айзекман планирует лично присутствовать во время запуска миссии "Союз МС-29" к Международной космической станции (МКС) с американским астронавтом на борту, который запланирован на июль, сообщила представитель аэрокосмического ведомства США РИА Новости.
"Айзекман планирует посетить запуск пилотируемого корабля с космодрома Байконур в Казахстане, где астронавт НАСА Анил Менон должен совершить свой первый полет к Международной космической станции. Он отправится на МКС на борту корабля Роскосмоса "Союз МС-29" вместе с космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной не ранее июля", - говорится в официальном ответе НАСА на запрос РИА Новости.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Баканов рассказал о ракете "Союз-5"
11 апреля, 19:41
 
В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала