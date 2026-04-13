В Петербурге аферисты обманули школьницу и похитили деньги из квартиры - РИА Новости, 13.04.2026
11:25 13.04.2026
В Петербурге аферисты обманули школьницу и похитили деньги из квартиры

МВД: в Петербурге аферисты обманули школьницу и похитили из квартиры 7 млн руб

Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница в Санкт-Петербурге оставила аферистам, обещавшим "защитить" родительские сбережения, ключи от квартиры, откуда украли более 7 миллионов рублей, взломав сейф, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, 9 апреля в полицию Калининского района поступило сообщение о краже денег из сейфа в квартире на проспекте Металлистов.
"В результате выезда полицейских на место происшествия было установлено, что в период с 20 марта по 9 апреля неизвестные неоднократно звонили на телефон 16-летней дочери заявителя и под предлогом защиты денег от мошенников убедили ее оставить ключ от квартиры в указанном ей месте", - рассказали в ГУМВД.
В результате 9 апреля злоумышленник "свободным доступом" попал в квартиру, взломал сейф и украл около 7,35 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже (пункт "б" часть 4 статья 158 УК РФ).
В настоящее время 22-летний подозреваемый по делу задержан в подмосковной Балашихе, где он живет, и доставлен в Петербург, уточняют в полиции.
Правоохранители проверяют, не причастен ли фигурант к другим аналогичным эпизодам.
