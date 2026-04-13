СК возбудил дело после инцидента с куличом и кальяном в московском баре

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих возбуждено после инцидента в одном из заведений в центре Москвы, сообщили в СК РФ.
"По данным следствия, не позднее 13 апреля 2026 года фигурантка, находясь в заведении на улице Сретенка в городе Москве, в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, девушка в баре сделала из кулича чашу для кальяна.
Как отметили в СК, фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа. Ее личность установлена, в ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел на допрос.
"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в ведомстве.
Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до года.