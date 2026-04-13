В Москве стартовали работы по ремонту фасадов жилых домов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту фасадов многоквартирных домов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках программы капитального ремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году выполним капремонт более 600 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что для каждого типа фасада используется специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.

"Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках.