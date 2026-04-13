Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовали работы по ремонту фасадов жилых домов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:30 13.04.2026
В Москве стартовали работы по ремонту фасадов жилых домов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт фасадов зданий в Москве.
Ремонт фасадов зданий в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ремонт фасадов зданий в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту фасадов многоквартирных домов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках программы капитального ремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году выполним капремонт более 600 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каждого типа фасада используется специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.
"Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках.
"Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания. Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - уточнил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала